Украинцев предупредили о новом скачке цен на самые ходовые продукты. Это связано, среди прочего, и с регулярными отключениями света. Лидерами по удорожанию в 2023-м станут яйца, овощи и продукты зерновой группы. Об этом сообщает Главред.
Как заметили потребители, в последний месяц снова подорожали яйца и молочка. В следующем году птицефабрики могут сокращать поголовье, что приведет к удорожанию мяса и яиц.
Отключение света на хлебозаводах также вызывает массу проблем, поскольку приготовление выпечки – процесс не быстрый и его нельзя подстроить к отключению электроэнергии. По этой причине на производстве каждый день появляются тонны брака. Производители вынуждены сокращать ассортимент.
В ассоциации пекарей Украины спрогнозировали, что хлеб подорожает примерно на 5%. Еще на 10-15% вырастет стоимость мяса и молочных продуктов.
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Цены на хлеб
В конце декабря стоимость пшеничного хлеба весом 650 грамм повысилась до 32,08 грн. В то время как в ноябре он был реализован за 31,37 грн. Подорожал и 600-граммовый хлеб пшеничный нарезной. За последний месяц цена его повысилась с 32,60 до 33,39 грн.
Эксперты называют ключевые факторы поддержки цен:
недостаточное количество зернового предложения на фоне сдерживания продаж аграриями;
высокая конкуренция между покупателями;
перспективы сокращения посевных площадей в новом сезоне.
Также сохраняются трудности с реализацией муки на фоне незначительного спроса, что сдерживает еще более активное удорожание зерна. В конце декабря цены спроса на пшеницу второго и третьего класса колеблются в ценовом коридоре 6,2 тыс. – 7,1 тыс. грн/т и 6,1 тыс. – 7 тыс. грн/т СРТ соответственно. Показатели превышают цены на прошлой неделе на 100-200 грн/т.
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