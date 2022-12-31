Стало известно, какие продукты в Украине рекордно подорожают уже в 2023 году.

Украинцев предупредили о новом скачке цен на самые ходовые продукты. Это связано, среди прочего, и с регулярными отключениями света. Лидерами по удорожанию в 2023-м станут яйца, овощи и продукты зерновой группы. Об этом сообщает Главред.

Как заметили потребители, в последний месяц снова подорожали яйца и молочка. В следующем году птицефабрики могут сокращать поголовье, что приведет к удорожанию мяса и яиц.

Отключение света на хлебозаводах также вызывает массу проблем, поскольку приготовление выпечки – процесс не быстрый и его нельзя подстроить к отключению электроэнергии. По этой причине на производстве каждый день появляются тонны брака. Производители вынуждены сокращать ассортимент.

В ассоциации пекарей Украины спрогнозировали, что хлеб подорожает примерно на 5%. Еще на 10-15% вырастет стоимость мяса и молочных продуктов.

Цены на хлеб

В конце декабря стоимость пшеничного хлеба весом 650 грамм повысилась до 32,08 грн. В то время как в ноябре он был реализован за 31,37 грн. Подорожал и 600-граммовый хлеб пшеничный нарезной. За последний месяц цена его повысилась с 32,60 до 33,39 грн.

Эксперты называют ключевые факторы поддержки цен:

недостаточное количество зернового предложения на фоне сдерживания продаж аграриями;

высокая конкуренция между покупателями;

перспективы сокращения посевных площадей в новом сезоне.

Также сохраняются трудности с реализацией муки на фоне незначительного спроса, что сдерживает еще более активное удорожание зерна. В конце декабря цены спроса на пшеницу второго и третьего класса колеблются в ценовом коридоре 6,2 тыс. – 7,1 тыс. грн/т и 6,1 тыс. – 7 тыс. грн/т СРТ соответственно. Показатели превышают цены на прошлой неделе на 100-200 грн/т.

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