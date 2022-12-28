Як пише Politeka.net , продукти з "борщового набору" подорожчали за останній місяць на 19%. Про це повідомляє департамент агропромрозвитку Донецької ОДА на сторінці у Фейсбуку.
Так, зазначається, що картопля подорожчала з 6,95 до 8,80 грн/кг, а морква піднялася в ціні з 18,95 до 25,93 грн/кг, помідори з 62,69 до 82,63 грн/кг, капуста з 10,79 до 13,20 грн/кг, цибуля з 29,79 до 31,23 грн/кг, а буряк із 10,65 до 12,90 грн/кг.
У підсумку для приготування 5-літрової каструлі борщу потрібно 145,08 грн., що на 19% більше, ніж минулого місяця. Варто зазначити, що місяць тому на каструлю страви потрібно було витратити 117,51 грн.
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