Минувшей ночью Украина пережила новую атаку со стороны оккупантов, десятки дронов-камикадзе шли на Киев.

Согласно официальным данным, в сторону Киева летели 40 дронов-камикадзе.

15 было уничтожено над соседними областями, 3 – на Киевщине, 22 дрона были сбиты над столицей.

Также сообщалось, что в результате атаки пострадал 19-летний парень.

Кроме того, в результате ночных обстрелов столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

«В городе – аварийные отключения электроэнергии. Соответственно есть обесточенные объекты теплоснабжения. Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме», - сообщали киевские власти.

Жители столицы также сообщают об огромных очередях на вход в столичный метрополитен.

Тем временем в Сети появились кадры последствий новой атаки.

На одних из них можно увидеть, что в окна жителям прилетели осколки сбитых дронов.

Напомним также, что у россиян после взрывов в районе аэродрома в Воронеже началась паника.

В Сети появились кадры, на которых попал момент одного из взрывов.

Кроме того, Politeka.net писала, что путиниста Олега Газманова на празднике напугали вопросом об Украине.