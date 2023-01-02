Согласно официальным данным, в сторону Киева летели 40 дронов-камикадзе.
15 было уничтожено над соседними областями, 3 – на Киевщине, 22 дрона были сбиты над столицей.
Также сообщалось, что в результате атаки пострадал 19-летний парень.
Кроме того, в результате ночных обстрелов столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
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«В городе – аварийные отключения электроэнергии. Соответственно есть обесточенные объекты теплоснабжения. Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме», - сообщали киевские власти.
Жители столицы также сообщают об огромных очередях на вход в столичный метрополитен.
Тем временем в Сети появились кадры последствий новой атаки.
На одних из них можно увидеть, что в окна жителям прилетели осколки сбитых дронов.
Напомним также, что у россиян после взрывов в районе аэродрома в Воронеже началась паника.
В Сети появились кадры, на которых попал момент одного из взрывов.
Кроме того, Politeka.net писала, что путиниста Олега Газманова на празднике напугали вопросом об Украине.