Як пише Politeka.net, внаслідок нової атаки є постраждалий.
Так, за словами мера Києва Віталія Кличка, один із вибухів пролунав у Деснянському районі.
"Госпіталізували 19-річного чоловіка", - повідомив мер.
У свою чергу, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що уламки дрону впали на проїжджу частину.
Також були пошкоджені вікна у житловому будинку, розташованому поряд із місцем падіння.
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Вранці Кличко повідомив, що це не єдині наслідки атаки:
«Внаслідок нічних обстрілів столиці пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. У місті – аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об'єкти теплопостачання».
Водопостачання столиці здійснюється у штатному режимі.
У КМВА уточнили, що за час нічної атаки над столицею збили 20 повітряних цілей.
У Мережі з'явилися кадри одного зі збиттів.
Нагадаємо, що сили протиповітряної оборони у новорічну ніч збили 45 ворожих дронів іранського виробництва "Shahed-131/136".
Дрони атакували, зокрема, і Київ.
Також нагадаємо повідомлялося, що будинки у Києві масово відключають від світла через скарги сусідів.
Крім того, Politeka.net писала про нові успіхи ЗСУ.