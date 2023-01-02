У ніч проти 2 січня українську столицю знову атакували іранські дрони.

Як пише Politeka.net, внаслідок нової атаки є постраждалий.

Так, за словами мера Києва Віталія Кличка, один із вибухів пролунав у Деснянському районі.

"Госпіталізували 19-річного чоловіка", - повідомив мер.

У свою чергу, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що уламки дрону впали на проїжджу частину.

Також були пошкоджені вікна у житловому будинку, розташованому поряд із місцем падіння.

Вранці Кличко повідомив, що це не єдині наслідки атаки:

«Внаслідок нічних обстрілів столиці пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. У місті – аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об'єкти теплопостачання».

Водопостачання столиці здійснюється у штатному режимі.

У КМВА уточнили, що за час нічної атаки над столицею збили 20 повітряних цілей.

У Мережі з'явилися кадри одного зі збиттів.

Нагадаємо, що сили протиповітряної оборони у новорічну ніч збили 45 ворожих дронів іранського виробництва "Shahed-131/136".

Дрони атакували, зокрема, і Київ.

Також нагадаємо повідомлялося, що будинки у Києві масово відключають від світла через скарги сусідів.

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