Как пишет Politeka.net, в результате новой атаки есть пострадавший.
Так, по словам мэра Киева Виталия Кличко, один из взрывов прогремел в Деснянском районе.
«Госпитализировали 19-летнего мужчину», - сообщил мэр.
В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что обломки дрона упали на проезжую часть.
Также были повреждены окна в жилом доме, расположенном рядом с местом падения.
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Утром Кличко сообщил, что это не единственные последствия атаки:
«В результате ночных обстрелов столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе – аварийные отключения электроэнергии. Соответственно есть обесточенные объекты теплоснабжения».
Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме.
В КМВА уточнили, что за время ночной атаки над столицей сбили 20 воздушных целей.
В Сети появились кадры одного из сбитий.
Напомним, что силы противовоздушной обороны в новогоднюю ночь сбили 45 вражеских дронов иранского производства "Shahed-131/136".
Дроны атаковали в том числе и Киев.
Также напомним сообщалось, что дома в Киеве массово отключают от света из-за жалоб соседей.
Кроме того, Politeka.net писала о новых успехах ВСУ.