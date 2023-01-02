В ночь на 2 января украинскую столицу вновь атаковали иранские дроны.

Как пишет Politeka.net, в результате новой атаки есть пострадавший.

Так, по словам мэра Киева Виталия Кличко, один из взрывов прогремел в Деснянском районе.

«Госпитализировали 19-летнего мужчину», - сообщил мэр.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что обломки дрона упали на проезжую часть.

Также были повреждены окна в жилом доме, расположенном рядом с местом падения.

Утром Кличко сообщил, что это не единственные последствия атаки:

«В результате ночных обстрелов столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе – аварийные отключения электроэнергии. Соответственно есть обесточенные объекты теплоснабжения».

Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме.

В КМВА уточнили, что за время ночной атаки над столицей сбили 20 воздушных целей.

В Сети появились кадры одного из сбитий.

Напомним, что силы противовоздушной обороны в новогоднюю ночь сбили 45 вражеских дронов иранского производства "Shahed-131/136".

Дроны атаковали в том числе и Киев.

Также напомним сообщалось, что дома в Киеве массово отключают от света из-за жалоб соседей.

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