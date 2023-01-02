"На салют не схоже": після вибухів на аеродромі у Воронежі у росіян почалася паніка, відео

У російському Воронежі в районі аеродрому Балтімор прогриміли вибухи.

Паблики Воронежа уточнюють, що на аеродромі "Балтімор" базуються бомбардувальники Су-34, пише Politeka.net.

«Тож чули вибух близько 40 хвилин тому. На салют не схоже, був один сильний вибух», «Всі чули вибухи? Дитина плаче, дружина в істериці», – пишуть мешканці.

Паблики Воронежа уточнюють, що на аеродромі "Балтімор" базуються бомбардувальники Су-34.

У Мережі також з'явилися кадри.

Балтімор - військовий аеродром у Воронежі.

На аеродромі дислокується 47-й бомбардувальний (раніше змішаний) авіаційний полк (в/ч 45117) 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії ВПС та ППО Західного військового округу (літаки Су-34).

Цей полк став першим лінійним полком ВПС (ВКС) Росії, переозброєним на фронтові бомбардувальники Су-34, отримавши у 2011—2013 роках 24 літаки цього типу.

Використовується ВКС РФ для завдання авіаударів по території України з 24 лютого 2022 року.

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