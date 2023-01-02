Паблики Воронежа уточняют, что на аэродроме «Балтимор» базируются бомбардировщики Су-34, пишет Politeka.net.
«Тоже слышали взрыв около 40 минут назад. На салют не похоже, был один мощный взрыв», «Все слышали взрывы? Ребенок плачет, жена в истерике», - пишут жители.
Паблики Воронежа уточняют, что на аэродроме «Балтимор» базируются бомбардировщики Су-34.
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В Сети также появились кадры взрыва.
Балтимор — военный аэродром в Воронеже.
На аэродроме дислоцируется 47-й бомбардировочный (ранее смешанный) авиационный полк (в/ч 45117) 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа (самолёты Су-34). Данный полк стал первым линейным полком ВВС (ВКС) России, перевооруженным на фронтовые бомбардировщики Су-34, получив в 2011—2013 годах 24 самолета этого типа.
Используется ВКС РФ для нанесения авиаударов по территории Украины с 24 февраля 2022.
Напомним, минувшей ночью Киев вновь был атакован иранскими дронами-камикадзе.
Также сообщалось, что есть пять сценариев, как будут развиваться события на поле боя в 2023-м.
Кроме того, Politeka.net писала, что Джо Байден ответил, почему Украина не может получить все необходимое оружие сразу.