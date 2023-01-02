Пропутинський артист, який підтримує так звану «спецоперацію» проти України, потрапив у незручну ситуацію на новорічному корпоративі.

Так, у Мережі з'явилися кадри, які нібито зроблено у Дубаї.

Під час виконання пісні до нього підійшло кілька гостей та, спробувавши забрати мікрофон, звернулися: «Скажи, що ти за Україну».

Газманов розгубився і, промимрив «Хлопці, дайте відпочити», втік.

Почему-то когда циркач Газманов сидит на голубом огоньке и в твиттере — он жоско за войну и Путина



А как подошли с вопросом "ты за войну или против?" во время новогоднего долларового чёса в Дубае (почему не на Добнассе??) — потерялся, забыл позицию и просил дать время отдохнуть( pic.twitter.com/hb3Ub32mGy — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) January 2, 2023

«Чомусь, коли циркач Газманов сидить на блакитному вогнику і в твіттері — він жорстко за війну та Путіна. А як підійшли з питанням "ти за війну чи проти?" під час новорічного доларового часу в Дубаї (чому не на Добнасі?) — розгубився, забув позицію і просив дати час відпочити», «Поза рф одразу перетворюються на вужів на сковорідці», «Цього zомбанутого ще хтось слухає! Гнати у шию! Нехай на Донбас їде!», «Пристосуванець. У 90-ті співав про свіжий вітер, зараз за автократію Путіна топить», «Мерзотник», «Не знайшлося кому плюнути?», «Навіть у нейтральному Дубаї патріоти здуваються і починають лепетати про мир у всьому світі», «Таке ще й у Дубай запрошують?», - коментують кадри у Мережі.

Нагадаємо, у березні 2022-го року український суд дозволив заарештувати і доставити до країни для обрання запобіжного заходу російського співака Олега Газманова, який підтримує кремлівський режим.

Про це повідомляла у себе у Facebook тоді ще генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

Згідно з оприлюдненими документами, Газманова звинувачують у ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Нагадаємо, минулої ночі росія знову атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе: стало відомо про сумні наслідки.

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