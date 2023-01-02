Так, у Мережі з'явилися кадри, які нібито зроблено у Дубаї.
Під час виконання пісні до нього підійшло кілька гостей та, спробувавши забрати мікрофон, звернулися: «Скажи, що ти за Україну».
Газманов розгубився і, промимрив «Хлопці, дайте відпочити», втік.
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«Чомусь, коли циркач Газманов сидить на блакитному вогнику і в твіттері — він жорстко за війну та Путіна. А як підійшли з питанням "ти за війну чи проти?" під час новорічного доларового часу в Дубаї (чому не на Добнасі?) — розгубився, забув позицію і просив дати час відпочити», «Поза рф одразу перетворюються на вужів на сковорідці», «Цього zомбанутого ще хтось слухає! Гнати у шию! Нехай на Донбас їде!», «Пристосуванець. У 90-ті співав про свіжий вітер, зараз за автократію Путіна топить», «Мерзотник», «Не знайшлося кому плюнути?», «Навіть у нейтральному Дубаї патріоти здуваються і починають лепетати про мир у всьому світі», «Таке ще й у Дубай запрошують?», - коментують кадри у Мережі.
Нагадаємо, у березні 2022-го року український суд дозволив заарештувати і доставити до країни для обрання запобіжного заходу російського співака Олега Газманова, який підтримує кремлівський режим.
Про це повідомляла у себе у Facebook тоді ще генеральний прокурор Ірина Венедиктова.
Згідно з оприлюдненими документами, Газманова звинувачують у ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).
Нагадаємо, минулої ночі росія знову атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе: стало відомо про сумні наслідки.
Також повідомлялося про "хлопок" у російському Воронежі - відео.