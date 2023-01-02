Пропутинский артист, который поддерживает так называемую «спецоперацию» против Украины попал в неловкую ситуацию на корпоративе.

Так, в Сети появились кадры, которые якобы сделаны в Дубае.

Во время исполнени песни к нему подошло несколько гостей и, попытавшись забрать микрофон, обратились: «Скажи, что ты за Украину».

Газманов растерялся и, промямлив «Ребята, дайте отдохнуть», ретировался.

Почему-то когда циркач Газманов сидит на голубом огоньке и в твиттере — он жоско за войну и Путина



А как подошли с вопросом "ты за войну или против?" во время новогоднего долларового чёса в Дубае (почему не на Добнассе??) — потерялся, забыл позицию и просил дать время отдохнуть( pic.twitter.com/hb3Ub32mGy — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) January 2, 2023

«Почему-то, когда циркач Газманов сидит на голубом огоньке и в твиттере — он жестко за войну и Путина. А как подошли с вопросом "ты за войну или против?" во время новогоднего долларового чёса в Дубае (почему не на Добнассе?) — потерялся, забыл позицию и просил дать время отдохнуть», «Вне рф сразу превращаются в ужей на сковородке», «Этого zомбанутого ещё кто-то слушает! Гнать в шею! Пусть на Донбасс едет!», «Приспособленец. В 90-е пел про свежий ветер, сейчас за автократию Путина топит», «Мерзавец», «Не нашлось кому плюнуть?», «Даже в нейтральном Дубае патриоты сдуваются и начинают лепетать про мир во всем мире», «Такое чмо ещё и в Дубай приглашают?», - комментируют кадры в Сети.

Напомним, в марте 2022-го года украинский суд разрешил арестовать и доставить в страну для избрания меры пресечения российского певца Олега Газманова, поддерживающего кремлевский режим.

Об этом сообщала у себя в Facebook тогда еще генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Согласно обнародованным документам, Газманову вменяют ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Напомним, минувшей ночью россия вновь атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе: стало известно о печальных последствиях.

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