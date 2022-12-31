В РФ готовятся к вероятным ударам Украины по Москве в новогоднюю ночь. На боевые посты выводят дополнительно около 2 тысяч военнослужащих системы ПВО.

Об этом сообщают пропагандисты ТАСС. Распространенние в российской столице листовок с "анонсом" ударов по четко определенным координатам военных объектов в Москве, видимо, напуголи россиян.

В минобороны России сообщило, что почти 2 тысячи военнослужащих в системе противоракетной обороны Москвы будут дежурить на боевых постах в новогоднюю ночь.

В государстве-агрессоре заявили, что всего в период новогодних праздников и выходных дней нести боевое дежурство по противовоздушной обороне будут около 20 тыс. военнослужащих.

Ранее сообщалось, что В Москве на Красной площади попытались поджечь елку.

Как пишут «Известия», Дмитрий М. подошел к дереву с канистрой с бензином и попытался поджечь его.

«По нашей информации, злоумышленником оказался Дмитрий М. Осуществить задуманное ему не удалось, так как мужчину сразу заметили и задержали правоохранители», — сообщает издание.

Попытку поджога также подтвердил источник агентства «Москва» в силовых структурах.

Официальных комментариев пока не было.

Мужчину сразу задержали. Место происшествия оцепили. Мотивы задержанного не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар на складах на 2-й Станционной.

Из-за происшествия была перекрыта дорога.

Пожарные обозначили площадь горения: 1800 м², для тушения уже понадобился пожарный поезд.

Очевидцы сообщают, что сначала были слышны взрывы, после чего поднялся дым и разгорелось пламя.

Напомним, свет неожиданно выключили, и вы застряли в лифте: что делать и как стоит себя вести.

Как сообщала Politeka, чиновники на Сумщине помогали армии РФ "захватить" Киев: что грозит предателям.

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