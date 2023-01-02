Военнообязанные мужчины в Украине и дальше будут получать повестки.

Об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, передает "24 канал".

Вручать повестки на улицах будут, пока все мужчины добровольно и регулярно не начнут появляться в ТЦК.

Всего 5% мужчин, которым вручают повестки, призывают на фронт. Так, в 95% военнообязанный вернется домой после вручения повестки.

Горбач подчеркнул, что основная задача повесток является обновление информации о специальности, работе и праве на отсрочку военнообязанных.

"Это не означает, что всем этим людям вручают повестки, чтобы призвать их в ВСУ",

– сообщил военный.

Ранее Известный экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская, что главная цель россиян - это оставить украинцев в полной темноте.

Известный экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская, ранее рассказавшая, что Крым вскоре ждет сезон "бавовны", поделилась еще одним предсказанием. Она сделала расклад касательно ситуации в Украине на ближайшее время. Она рассказала, что до нового года будет еще как минимум один крупный обстрел.



Она отметила, что главная цель россиян - это оставить украинцев в полной темноте.

Один из городов, который захватчики бомбят и будут бомбить наиболее кровожадно — это недавно освобожденный Херсон. Там Людмила предвидела огонь практически без остановки.

"По Херсону я не дам хороших новостей, потому что там и обстрелы будут. Они как-то и днем, и ночью активные будут. Не оставляют они в покое Херсон", — прокомментировала Людмила Хомутовская.

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