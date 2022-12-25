До конца месяца украинцев ждет переменчивая погода, однако праздничной зимней сказки ждать не стоит.

До конца декабря потепление в Украине сохранится в большинстве областей, а сильных холодов не будет. Об этом информирует Укргидрометцентр.



Сообщается, что воздух будет теплым, но сухих дорог ждать не стоит. Синоптики прогнозируют периодические дожди до конца месяца с сегодняшнего дня.

Выше столбики термометров поднимутся на Западе – +7...+9 градусов. В Киевской, Харьковской и других областях будет на несколько градусов холоднее.

Завтра, 25-го декабря дождей не будет только на западе Украины. В центральных и восточных областях продолжатся дожди. До 27-го числа осадки будут по всей территории страны.

Ожидается, что дождливая погода прекратится 28-го числа. В этот день температура воздуха в западных областях составит до +4...+6 градусов. В столице будет холоднее – +1…+3 градусов. А в Харькове впервые опустятся ниже 0 градусов – там обещают -1 градус.

Также народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что по его прогнозу с началом третьей декады декабря и до конца месяца в Украине установится переменная погода.

"На рождественско-новогодние праздники погода будет такой же, как и в прошлом году — без больших морозов, малоснежная, преимущественно теплая, с дождями", — прогнозирует Щедрин.

Напомним, также сообщалось, планируется ли эвакуция жителей городов в случае полного блэкаута.

Кроме того, сообщалось, что в оккупированном Крыму вывесили флаг Украины.

Также напомним, что ситуация в энергетике изменилась – "Укрэнерго" сообщило обнадеживающие новости.