Так, в белорусском Бресте силовики задержали 68-летнюю пенсионерку за надписи маркером "Ни войне" и "Живая Беларусь".
Об этом сообщает телеграмм-канал "Обратная сторона".
Надписи женщина сделала маркером на рекламных баннерах на остановке общественного транспорта "Ковалево" по улице Волгоградской.
Авторы канала пишут, что в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье об осквернении сооружений и порче имущества.
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К слову, вблизи границы с Беларусью в Киевской области, в одном из населенных пунктов, находившихся под оккупацией российских захватчиков, мужчина взорвался на мине.
Об этом сообщается на Facebook-странице Государственной пограничной службы Украины.
Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что это была противопехотная мина российского производства ПМН-4. Мужчина получил ранения и был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой.
Пограничники напомнили, что в приграничных с Россией и Беларусью областях действуют режимные ограничения, в частности запрещено находиться в лесных массивах.
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