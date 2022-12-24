В Беларуси задержали пенсионерку из-за надписи "Нет войне" на транспортной остановке

Так, в белорусском Бресте силовики задержали 68-летнюю пенсионерку за надписи маркером "Ни войне" и "Живая Беларусь".

Об этом сообщает телеграмм-канал "Обратная сторона".

Надписи женщина сделала маркером на рекламных баннерах на остановке общественного транспорта "Ковалево" по улице Волгоградской.

Авторы канала пишут, что в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье об осквернении сооружений и порче имущества.

К слову, вблизи границы с Беларусью в Киевской области, в одном из населенных пунктов, находившихся под оккупацией российских захватчиков, мужчина взорвался на мине.

Об этом сообщается на Facebook-странице Государственной пограничной службы Украины.

Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что это была противопехотная мина российского производства ПМН-4. Мужчина получил ранения и был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой.

Пограничники напомнили, что в приграничных с Россией и Беларусью областях действуют режимные ограничения, в частности запрещено находиться в лесных массивах.

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