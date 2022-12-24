Народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что по его прогнозу с началом третьей декады декабря и до конца месяца в Украине установится переменная погода, передает "ТСН".
"На рождественско-новогодние праздники погода будет такой же, как и в прошлом году — без больших морозов, малоснежная, преимущественно теплая, с дождями", — прогнозирует Щедрин.
По словам Щедрина, сильные морозы в Украину придут уже начиная со следующего месяца.
Их следует ожидать во второй половине января и начале февраля.
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Риск полного блэкаута: сколько дней он может длиться и готовится ли эвакуация из городов
При этом это будут кратковременные периоды похолодания до -15 -20 градусов по Цельсию.
Синоптик добавил, что 2023 год сможет порадовать ранней весной.
Напомним, с 24 февраля и до середины сентября за границу выехало более восьми миллионов украинцев.
Такие данные давала пограничная служба Украины на середину сентября.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, по разным оценкам за рубежом сейчас вынужденно остаются от 5 до 7 млн украинцев.
Но большинство из них мечтают о возвращении домой.
«До 90% выехавших хотят вернуться домой. Таковы данные соцопросов. Мы ясно понимаем, что украинцы более активно будут возвращаться весной. Для возвращения нужны три составляющие: работа, жилье и безопасность», – сообщил Шмигаль.
Напомним, также сообщалось, планируется ли эвакуция жителей городов в случае полного блэкаута.
Кроме того, сообщалось, что в оккупированном Крыму вывесили флаг Украины.
Также напомним, что ситуация в энергетике изменилась – "Укрэнерго" сообщило обнадеживающие новости.