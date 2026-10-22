Майже 4,9 мільйона гривень за збитки природі має сплатити Костопільська міська рада на Рівненщині.

Апеляційний суд остаточно підтвердив правоту держави у справі про масову вирубку півтора тисячі сосен поблизу села Яполоть. Оскільки самих порушників поліція так і не знайшла, відповідати за знищений ліс доведеться місцевій владі.

Сигнал через «ЕкоЗагрозу»: як викрили знищення тисяч дерев

Ця історія розпочалася на початку 2025 року. Тоді до Державної екологічної інспекції Поліського округу надійшов сигнал через державний мобільний застосунок та вебресурс «ЕкоЗагроза». Небайдужі громадяни повідомили про тривожні події на Рівненщині.

Інспектори виїхали на місце разом із представниками місцевої влади та провели перевірку на земельній ділянці комунальної власності поблизу села Яполоть. Масштаби вражали: на території незаконно зрізали аж 1 554 сосни. Фахівці Держекоінспекції ретельно підрахували збитки, завдані довкіллю, і сума виявилася колосальною — 4 888 086,39 гривні.

Винних не знайшли, але платити доведеться

Зібрані матеріали інспектори одразу передали правоохоронцям, аби ті розшукали чорних лісорубів. Проте розслідування зайшло в глухий кут — встановити особи причетних до злочину так і не вдалося.

Тут у силу вступає чітенька норма українського законодавства, а саме частина друга статті 107 Лісового кодексу. Вона каже просту річ: якщо дерева знищили на землі за межами населених пунктів, а винних не знайшли, то за завдану лісу шкоду відповідає той орган місцевого самоврядування, на чиїй території все сталося.





Костопільська міська рада добровільно сплачувати мільйонну компенсацію звісно ж не захотіла. Через це у вересні 2025 року Держекоінспекція подала позов до Господарського суду Рівненської області.

Довга дорога через суди до справедливості

Судові баталії виявилися непростими. Спочатку перша інстанція повністю задовольнила вимоги Держекоінспекції, проте згодом апеляційний суд чомусь скасував це рішення. Екологи не опустили рук і пішли далі — довели свою правоту в касаційному порядку. Верховний Суд скасував суперечливу постанову і направив справу на повторний розгляд до апеляції.

Зрештою, під час нового розгляду апеляційний суд ухвалив справедливе рішення на користь держави.

Начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський підкреслив принциповість цієї перемоги:

«Закон чітко визначає порядок відшкодування шкоди, завданої лісу, навіть якщо встановити безпосередніх порушників не вдалося. Ми послідовно відстоювали цю позицію в суді й домоглися рішення на користь держави».

Тепер міськрада зобов'язана перерахувати майже 4,9 мільйона гривень до бюджету. Якщо ж чиновники спробують затягнути процес, за справу візьмуться державні виконавці.