Почти 4,9 миллиона гривен за ущерб природе должен уплатить Костопольский городской совет в Ровенской области.

Апелляционный суд окончательно подтвердил правоту государства по делу о массовой вырубке полутора тысяч сосен вблизи села Яполоть. Поскольку самих нарушителей полиция так и не нашла, отвечать за уничтоженный лес придется местным властям.

Сигнал через «ЭкоУгрозу»: как разоблачили уничтожение тысяч деревьев

Эта история началась в начале 2025 года. Тогда в Государственную экологическую инспекцию Полесского округа поступил сигнал через государственное мобильное приложение и веб-ресурс «ЭкоУгроза». Неравнодушные граждане сообщили о тревожных событиях в Ровенской области.

Инспекторы выехали на место вместе с представителями местных властей и провели проверку на земельном участке коммунальной собственности вблизи села Яполоть. Масштабы поражали: на территории незаконно срезали 1554 сосны. Специалисты Госэкоинспекции тщательно подсчитали ущерб, нанесенный окружающей среде, и сумма оказалась колоссальной - 4 888 086,39 гривны.

Виновных не нашли, но платить придется

Собранные материалы инспекторы сразу передали стражам порядка, чтобы те разыскали черных лесорубов. Однако расследование зашло в тупик — установить личности причастных к преступлению так и не удалось.

Здесь в силу вступает четкая норма украинского законодательства, а именно часть второй статьи 107 Лесного кодекса. Она говорит простую вещь: если деревья уничтожили на земле за пределами населенных пунктов, а виновных не нашли, то за нанесенный лес вред отвечает орган местного самоуправления, на чьей территории все произошло.





Костопольский городской совет добровольно платить миллионную компенсацию, конечно же, не захотел. Поэтому в сентябре 2025 года Госэкоинспекция подала иск в Хозяйственный суд Ровенской области.

Долгая дорога через суды к справедливости

Судебные баталии оказались непростыми. Первоначально первая инстанция полностью удовлетворила требования Госэкоинспекции, однако впоследствии апелляционный суд почему-то отменил это решение. Экологи не опустили рук и пошли дальше – доказали свою правоту в кассационном порядке. Верховный Суд упразднил противоречивое постановление и направил дело на повторное рассмотрение в апелляцию.

Наконец, во время нового рассмотрения апелляционный суд принял справедливое решение в пользу государства.

Начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский подчеркнул принципиальность этой победы:

«Закон четко определяет порядок возмещения ущерба, причиненного лесу, даже если установить непосредственных нарушителей не удалось. Мы последовательно отстаивали эту позицию в суде и добились решения в пользу государства».

Теперь горсовет обязан перечислить почти 4,9 миллиона гривен в бюджет. Если же чиновники попытаются затянуть процесс, за дело займутся государственные исполнители.