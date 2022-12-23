Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Согласно материалам дела, депутат нижней палаты российского парламента во время голосования 15 февраля этого года поддержал определение госдумы о признании "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
22 февраля Майданов проголосовал за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Россией и террористическими группировками "ЛДНР".
В СБУ считают, что такими действиями депутат помог реализовать планы кремля по захвату украинских территорий.
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Шевченковский районный суд Черновцов признал вину Майданова доказанной и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества по ч. 3 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Решение было принято заочно, поскольку ныне осужденный находится в России.
Напомним, у депутата российской Госдумы нашли 11 квартир в Киеве: "в ходе обысков были обнаружены...".
Также сообщалось, приказывал уничтожить украинскую символику и перейти на стандарты РФ: "директора" школы задержали на Харьковщине.
Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.