Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Согласно материалам дела, депутат нижней палаты российского парламента во время голосования 15 февраля этого года поддержал определение госдумы о признании "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

22 февраля Майданов проголосовал за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Россией и террористическими группировками "ЛДНР".

В СБУ считают, что такими действиями депутат помог реализовать планы кремля по захвату украинских территорий.

Шевченковский районный суд Черновцов признал вину Майданова доказанной и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества по ч. 3 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Решение было принято заочно, поскольку ныне осужденный находится в России.

Напомним, у депутата российской Госдумы нашли 11 квартир в Киеве: "в ходе обысков были обнаружены...".

Также сообщалось, приказывал уничтожить украинскую символику и перейти на стандарты РФ: "директора" школы задержали на Харьковщине.

Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.