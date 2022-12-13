В Нацполиции уточнили, что подозреваемый уроженец Мариуполя. Голосовал в Госдуме за введение российских войск в Украину. Получил две награды из рук так называемого «главы ДНР» Пушилина.
Также правоохранители сообщили, что было проведено 8 обысков, в ходе которых, были «обнаружены и изъяты оригиналы документов, подтверждающих наличие у подозреваемого 11 квартир в Киеве».
Фамилия депутата не указывается, но, судя по предоставленным фактам, речь идет о зампреде комитета по обороне Госдумы РФ Дмитрии Саблине.
Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины.
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Ранее СБУ разоблачила диакона УПЦ МП, который агитировал за «присоединение» Запорожья к РФ.
Так, Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах юга Украины.
Диакон одной из церквей Запорожской епархии УПЦ (МП) публично одобрял проведение незаконного референдума по «присоединению» региона к составу РФ.
В своих «речах» он отрицал существование украинского народа, его языка и культуры.
Также диакон УПЦ МП подвергал сомнению государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, СБУ проводит обыски в 14 храмах УПЦ МП, фото: что ищут.
Также сообщалось, СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП: что нашли во время обысков.
Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.