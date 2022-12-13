В Нацполиции сообщили, что объявили о подозрении депутату Госдумы РФ, который владеет 11 квартирами в Киеве.

В Нацполиции уточнили, что подозреваемый уроженец Мариуполя. Голосовал в Госдуме за введение российских войск в Украину. Получил две награды из рук так называемого «главы ДНР» Пушилина.

Также правоохранители сообщили, что было проведено 8 обысков, в ходе которых, были «обнаружены и изъяты оригиналы документов, подтверждающих наличие у подозреваемого 11 квартир в Киеве».

Фамилия депутата не указывается, но, судя по предоставленным фактам, речь идет о зампреде комитета по обороне Госдумы РФ Дмитрии Саблине.

Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины.

Ранее СБУ разоблачила диакона УПЦ МП, который агитировал за «присоединение» Запорожья к РФ.

Так, Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах юга Украины.

Диакон одной из церквей Запорожской епархии УПЦ (МП) публично одобрял проведение незаконного референдума по «присоединению» региона к составу РФ.

В своих «речах» он отрицал существование украинского народа, его языка и культуры.

Также диакон УПЦ МП подвергал сомнению государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, СБУ проводит обыски в 14 храмах УПЦ МП, фото: что ищут.

Также сообщалось, СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП: что нашли во время обысков.

Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.