В Харьковской области 48-летний мужчина был "назначен" российской армией "директором" местной школы.

Предатель заставлял педагогов работать по российским учебным планам и отдал приказ подчиненным уничтожить на территории школы украинскую государственную символику, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Как отмечено в сообщении, при процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области объявили о подозрении 48-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).

В плане работы "директора" было изучение законов и нормативных актов по переходу учебного процесса образования России.

"Кроме того, коллаборант приказал персоналу закрасить сине-желтые цвета на стенах классов и уничтожить все уголки с украинской символикой в школе", - сообщили в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области объявили о подозрении 48-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).

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