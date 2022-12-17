Предатель заставлял педагогов работать по российским учебным планам и отдал приказ подчиненным уничтожить на территории школы украинскую государственную символику, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Как отмечено в сообщении, при процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области объявили о подозрении 48-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).
В плане работы "директора" было изучение законов и нормативных актов по переходу учебного процесса образования России.
"Кроме того, коллаборант приказал персоналу закрасить сине-желтые цвета на стенах классов и уничтожить все уголки с украинской символикой в школе", - сообщили в прокуратуре.
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При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области объявили о подозрении 48-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).
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