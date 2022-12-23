Как сообщают российские СМИ, пламя возникло в гаражных боксах, расположенных на территории части в столичном Восточном административном округе.
Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. На место ЧП съехалось около десятка пожарных расчетов.
О пострадавших и погибших пока не сообщается.
Напомним, 9 декабря масштабный пожар произошел в крупном торговом комплексе "Мега Химки", расположенном на Ленинградском шоссе, около границы Москвы и Московской области.
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Очевидцы сообщали о взрывах.
В результате пожара здание сгорело полностью.
Также сообщалось о ранении экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в оккупированном Донецке.
Оккупант и соратник путина решил праздновать свой день рождения в ресторане и сильно пожалел. Некоторые из его гостей с праздника оказались прямо в морге.
Состояние самого Рогозина начало ухудшаться.
Жена оккупанта также получила травму.