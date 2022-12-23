Состояние Рогозина ухудшается, врачи в Донецке не решились делать операцию раненому экс-главе «Роскосмоса» из-за ее сложности.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили российские СМИ.

Также в тяжелом состоянии находится и его жена, которая была в том же ресторане.

«Ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале. Все сложнее. У супруги Дмитрия Татьяны тяжелая контузия», - сообщил подозреваемый в госизмене экс-нардеп и экс-кандидат в президенты Украины Олег Царев.

Как сообщает издание Настоящее время, при обстреле донецкого ресторана погиб помощник экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Михаил Бридасов.

«…Примерно через 10 минут после прибытия премьера ДНР произошел первый взрыв. Потом еще несколько прилетов. Били точно и целенаправленно. Погиб мой боевой товарищ и помощник Михаил Бридасов — в недавнем прошлом офицер спецназа», — написал Рогозин.

Ранее назначенный Россией глава аннексированной части Донецкой области Денис Пушилин сообщил, что два человека погибли при обстреле гостиницы в Донецке, в которой находился Рогозин.

По данным телеграм-канала Baza, второй погибший — охранник "председателя правительства" так называемого "ДНР" Виталия Хоценко. Сам Хоценко, по словам Пушилина, получил ранение.

Также в Сети появились кадры ресторана, в котором Рогозин отмечал день рождения. Здание сильно повреждено.

Добавим, ранее в Госпогранслужбе Украины сообщили, что таким образом Рогозин получил сообщение о том, что он находится в Украине незаконно.

«Нарушение государственной границы Украины влечет ответственность», - говорится в сообщении погранслужбы Украины.

Также сообщается, что на днях Государственная пограничная служба установила, что гражданин России рогозин д. незаконно пересек украинскую границу и нашла его местонахождение на временно оккупированной территории в Донецкой области.

«Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его передали во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи», - заявили в погранслужбе.

Напомним, с праздника Рогозина гостей увезли в больницу и морг.

Также сообщалось, что Байден объяснил, почему Украина не может получить все оружие сразу.

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