В россии с каждым днем растет число масштабных пожаров и чрезвычайных происшествий, и ситуация будет только ухудшаться.

Такое мнение высказал израильский журналист Сергей Ауслендер, пишет Politeka.net.

По его словам, очередной пожар в россии «тенденцию отражает».

Напомним, в Подмосковье 9 декабря вспыхнул сильнейший пожар в ТРЦ. Очевидцы сообщали о взрывах, а площадь возгорания быстро распространилась. На данный момент известно об одном погибшем.

«За неделю, если не ошибаюсь, три взрыва газа, с серьезными разрушениями и погибшими. В Орде начинает сыпаться инфраструктура. Это, в сущности, было вполне ожидаемо — бОльшая ее часть создавалась еще при СССР, с большим запасом прочности и расчетом на ядерную войну. Войны не случилось, СССР кончился, запас иссяк. Сейчас такое будет повсеместно», - прогнозирует Ауслендер в своем телеграм-канале.

Журналист также подчеркнул, что если часть денег крадут, а другую тратят на разрушение инфраструктуры соседней страны, то результат рано или поздно будет таким – «все начнет разваливаться».

Вся штука, отмечает Ауслендер, заключается в том, что армия ПВО, ракетные силы и другое не могут существовать в сферическом вакууме.

«Это, если хотите, тоже часть инфраструктуры государства. Чем и объясняется тот факт, что маленький украинский дрон, пролетев больше полутысячи километров, не встретив ни единого препятствия (как если бы он летел на Антарктидой) раздолбал два стратегических бомбардировщика. Построенных еще при Советском Союзе и в расчете на ядерную войну. А ее не случилось», - заключил Сергей Ауслендер.

Напомним, также сообщалось о сильном пожаре в российском Барнауле.

Кроме того, Politeka.net писала, что известная российская телеведущая заявила о готовности защищать Родину и стала посмешищем.