Утро 9 декабря в российской столице началось с мощного пожара, очевидцы сообщают о звуках взрывов.

Пожар вспыхнул в здании Торгового центра «Мега Химик».

По уточненным данным площадь пожара увеличилась до 7000 м² и ему присвоено уже 4 (из пяти) уровня сложности. В результате одного из взрывов обрушились перекрытия.

По некоторым данным, пожар начался на кровле гипермаркета в торговом комплексе "Мега Химки" на Ленинградском шоссе на площади 250 кв. метров.

Огонь быстро распространился. Авиация, которую привлекут к тушению пожара, приведена в готовность.

По предварительным данным пострадавших нет.

Отметим, что за последнее время в России уже произошел ряд крупных пожаров в ТЦ.

Так, 28 ноября в российском Омске горел ТЦ «Триумф».

А 30 ноября здание ТЦ загорелось в Красноярске.

В сентябре сильный пожар вспыхнул в российском городе Уфа в торговом центре "Меркурий".

Примечательно, что посетители полыхающего ТЦ решили воспользоваться моментом и кинулись обворовывать магазины. Очевидцы засняли, как были разграблены магазины с электронными сигаретами и меховыми изделиями.