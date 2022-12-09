Пожар вспыхнул в здании Торгового центра «Мега Химик».
По уточненным данным площадь пожара увеличилась до 7000 м² и ему присвоено уже 4 (из пяти) уровня сложности. В результате одного из взрывов обрушились перекрытия.
По некоторым данным, пожар начался на кровле гипермаркета в торговом комплексе "Мега Химки" на Ленинградском шоссе на площади 250 кв. метров.
Огонь быстро распространился. Авиация, которую привлекут к тушению пожара, приведена в готовность.
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По предварительным данным пострадавших нет.
Отметим, что за последнее время в России уже произошел ряд крупных пожаров в ТЦ.
Так, 28 ноября в российском Омске горел ТЦ «Триумф».
А 30 ноября здание ТЦ загорелось в Красноярске.
В сентябре сильный пожар вспыхнул в российском городе Уфа в торговом центре "Меркурий".
Примечательно, что посетители полыхающего ТЦ решили воспользоваться моментом и кинулись обворовывать магазины. Очевидцы засняли, как были разграблены магазины с электронными сигаретами и меховыми изделиями.