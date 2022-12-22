В оккупированном Донецке обстреляли ресторан, в котором в тот момент находился экс-глава "Роскосмоса".

Как сообщают российские СМИ, Рогозин праздновал день рождения в ресторане «Шеш-Беш».

Сначала сообщалось, что Рогозин получил ранение в спину. Потом стало известно, что бывший глава «Роскосмоса» получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

Ранения получили также те, кто был на празднике.

В частности, как сообщают в местных Telegram-каналах, ранен и так называемый "премьер-министр ДНР" Виталий Хоценко.Он отказался от госпитализации после оказания первой помощи.

Охранник Хоценко погиб.

По неофициальным данным, ранения получили пять человек, включая официанта ресторана, музыканта и мангальщика. Два человека погибли.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале опубликовал фото обстрелянного ресторана.

Отметим, что в мае тогда еще глава российской госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пригрозил основателю компании SpaceX Илону Маску ответственностью за помощь Украине оборудованием спутникового интернета "Starlink".

Напомним, ранее стало известно, о чем договорились Зеленский и Байден в США.

Также сообщалось, что Байден объяснил, почему Украина не может получить все оружие сразу.

Кроме того, Politeka.net писала о подарке Зеленского Байдену.