Как сообщают российские СМИ, Рогозин праздновал день рождения в ресторане «Шеш-Беш».
Сначала сообщалось, что Рогозин получил ранение в спину. Потом стало известно, что бывший глава «Роскосмоса» получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.
Ранения получили также те, кто был на празднике.
В частности, как сообщают в местных Telegram-каналах, ранен и так называемый "премьер-министр ДНР" Виталий Хоценко.Он отказался от госпитализации после оказания первой помощи.
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Охранник Хоценко погиб.
По неофициальным данным, ранения получили пять человек, включая официанта ресторана, музыканта и мангальщика. Два человека погибли.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале опубликовал фото обстрелянного ресторана.
Отметим, что в мае тогда еще глава российской госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пригрозил основателю компании SpaceX Илону Маску ответственностью за помощь Украине оборудованием спутникового интернета "Starlink".
Напомним, ранее стало известно, о чем договорились Зеленский и Байден в США.
Также сообщалось, что Байден объяснил, почему Украина не может получить все оружие сразу.
Кроме того, Politeka.net писала о подарке Зеленского Байдену.