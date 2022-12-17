Об этом сообщили волынские спасатели на брифинге.
По словам спикера управления ГСЧС в Волынской области Владимира Нестерова, основные силы и средства спасателей были направлены на то, чтобы не допустить распространения огня на торговые ряды по павильону и на два крыла самого здания.
Также в сети появилась информация, что в начале пожара раздался взрыв.
Как рассказал начальник Луцкого районного управления ГСЧС Руслан Безеко, специалисты анализируют все показания, сопоставляют данные, чтобы объективно разобраться в ситуации.
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Сотрудники ГСЧС не исключают, что это мог быть и поджог.
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области произошло массовое отравление угарным газом.
Так, в Бучачской городской больнице с диагнозом «Отравление угарным газом, состояние средней тяжести», госпитализирован местный житель. Мужчина отравился в результате неисправности отопительного устройства.
В этот же день с диагнозом «Отравление угарным газом, состояние средней тяжести» госпитализированы еще два жителя села Большая Березовица. Медики делают все возможное для спасения пострадавших.
Отравление произошло в результате неисправности газовой колонки.
Угарный газ – очень ядовитый газ без запаха, который образуется в результате горения в условиях недостатка кислорода.
При больших концентрациях угарного газа смерть может наступить мгновенно.
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Кроме того, Politeka.net писала, трагедия случилась в съемной квартире под Днепропетровском.