Пожар разгорелся на Центральном рынке в Луцке - площадь возгорания составила 400 квадратных метров, а огонь тушили 34 спасателя.

Об этом сообщили волынские спасатели на брифинге.

По словам спикера управления ГСЧС в Волынской области Владимира Нестерова, основные силы и средства спасателей были направлены на то, чтобы не допустить распространения огня на торговые ряды по павильону и на два крыла самого здания.

Также в сети появилась информация, что в начале пожара раздался взрыв.

Как рассказал начальник Луцкого районного управления ГСЧС Руслан Безеко, специалисты анализируют все показания, сопоставляют данные, чтобы объективно разобраться в ситуации.

Сотрудники ГСЧС не исключают, что это мог быть и поджог.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области произошло массовое отравление угарным газом.

Так, в Бучачской городской больнице с диагнозом «Отравление угарным газом, состояние средней тяжести», госпитализирован местный житель. Мужчина отравился в результате неисправности отопительного устройства.

В этот же день с диагнозом «Отравление угарным газом, состояние средней тяжести» госпитализированы еще два жителя села Большая Березовица. Медики делают все возможное для спасения пострадавших.

Отравление произошло в результате неисправности газовой колонки.

Угарный газ – очень ядовитый газ без запаха, который образуется в результате горения в условиях недостатка кислорода.

При больших концентрациях угарного газа смерть может наступить мгновенно.

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