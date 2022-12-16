Так, в снежном заносе на обочине дороги в селе Веснянка застрял рейсовый автобус «Луцк-Киверцы-Веснянка», передает zaxid.net.
В салоне автобуса находились одиннадцать пассажиров и водитель.
На момент приезда спасателей в автобусе оставались двое пожилых пассажиров с водителем. Их доставили домой пожарным автомобилем.
«На момент прибытия спасателей в автобусе находился водитель и двое пассажиров пожилого возраста, остальные добрались до дома самостоятельно. Этих двух пожилых людей спасатели доставили пожарным автомобилем в село», – говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в Закарпатской области во время движения загорелся рейсовый автобус - спасатели раскрыли детали.
Так, рейсовый автобус во время движения загорелся сегодня, 12 декабря, в селе Нижнее Солотвино Ужгородского района.
Об этом сообщили в пресс-службе В ГСЧС в Закарпатье.
По информации чрезвычайников, никто из людей не пострадал.
"Для того чтобы ликвидировать пожар спасателям понадобилось менее 30 минут, однако огонь успел уничтожить салон транспортного средства. Причину пожара и причиненный материальный ущерб устанавливают правоохранители", - сообщают в ГСЧС.
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