В Луцком районе Волынской области рейсовый автобус с пассажирами застрял в снежном заносе.

Так, в снежном заносе на обочине дороги в селе Веснянка застрял рейсовый автобус «Луцк-Киверцы-Веснянка», передает zaxid.net.

В салоне автобуса находились одиннадцать пассажиров и водитель.

На момент приезда спасателей в автобусе оставались двое пожилых пассажиров с водителем. Их доставили домой пожарным автомобилем.

«На момент прибытия спасателей в автобусе находился водитель и двое пассажиров пожилого возраста, остальные добрались до дома самостоятельно. Этих двух пожилых людей спасатели доставили пожарным автомобилем в село», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области во время движения загорелся рейсовый автобус - спасатели раскрыли детали.

Так, рейсовый автобус во время движения загорелся сегодня, 12 декабря, в селе Нижнее Солотвино Ужгородского района.

Об этом сообщили в пресс-службе В ГСЧС в Закарпатье.

По информации чрезвычайников, никто из людей не пострадал.

"Для того чтобы ликвидировать пожар спасателям понадобилось менее 30 минут, однако огонь успел уничтожить салон транспортного средства. Причину пожара и причиненный материальный ущерб устанавливают правоохранители", - сообщают в ГСЧС.

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