Недалеко от Мукачево в селе Коропец 12 декабря в ДТП погиб протоиерей Георгий Дешко.
Об этом сообщает "Закарпатский диалог".
Причина аварии пока неизвестна.
Гибель священнослужителя подтвердили в Мукачевской епархии УПЦ МП.
“С грустью сообщаем, что 12 декабря 2022 года в результате ДТП погиб клирик Мукачевской епархии, протоиерей Георгий Дешко.
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Отец Георгий нес пастырское служение в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Пузняковцы на Мукачевщине.
Выражаем глубокое соболезнование семье и семье покойного священнослужителя.
Ранее сообщалось, что в Польше произошла масштабная авария - виновниками столкновения стали нетрезвые украинцы.
В общей сложности в ДТП попали пять автомобилей, сообщается на сайте Подкарпатской полиции.
В Подкарпатской полиции рассказали, что 56-летний водитель «БМВ» не справился с управлением и влетел в ограждение и автомобиль «Хюндай».
Позади виновника аварии ехал мужчина на "Ауди". 55-летний водитель не успел среагировать и врезался в два автомобиля.
От удара «Хюндай» задел припаркованные Kiа и «Вольво».
В результате ДТП пострадали 15-месячный ребенок и две беременные женщины, которые ехали в «Хюндае» Их доставили в больницу.
Травмы получили и пассажиры «Ауди» – 7-летний ребенок и женщина.
Все участники ДТП украинцы. Водители были нетрезвыми.
Напомним, столкнулись автобус с людьми, бус и легковушка: масштабное ДТП произошло на Волыни, кадры
Также несчастный случай всколыхнул Львовщину, кадры с места: Переехали дважды.
Кроме того, Politeka.net писала, в Польше в серьезном ДТП пострадало много украинцев, кадры.