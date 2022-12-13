На Закарпатье в аварии погиб священник УПЦ МП, появились первые подробности трагедии.

Недалеко от Мукачево в селе Коропец 12 декабря в ДТП погиб протоиерей Георгий Дешко.

Об этом сообщает "Закарпатский диалог".

Причина аварии пока неизвестна.

Гибель священнослужителя подтвердили в Мукачевской епархии УПЦ МП.

“С грустью сообщаем, что 12 декабря 2022 года в результате ДТП погиб клирик Мукачевской епархии, протоиерей Георгий Дешко.

Отец Георгий нес пастырское служение в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Пузняковцы на Мукачевщине.

Выражаем глубокое соболезнование семье и семье покойного священнослужителя.

Ранее сообщалось, что в Польше произошла масштабная авария - виновниками столкновения стали нетрезвые украинцы.

В общей сложности в ДТП попали пять автомобилей, сообщается на сайте Подкарпатской полиции.

В Подкарпатской полиции рассказали, что 56-летний водитель «БМВ» не справился с управлением и влетел в ограждение и автомобиль «Хюндай».

Позади виновника аварии ехал мужчина на "Ауди". 55-летний водитель не успел среагировать и врезался в два автомобиля.

От удара «Хюндай» задел припаркованные Kiа и «Вольво».

В результате ДТП пострадали 15-месячный ребенок и две беременные женщины, которые ехали в «Хюндае» Их доставили в больницу.

Травмы получили и пассажиры «Ауди» – 7-летний ребенок и женщина.

Все участники ДТП украинцы. Водители были нетрезвыми.

Напомним, столкнулись автобус с людьми, бус и легковушка: масштабное ДТП произошло на Волыни, кадры

Также несчастный случай всколыхнул Львовщину, кадры с места: Переехали дважды.

Кроме того, Politeka.net писала, в Польше в серьезном ДТП пострадало много украинцев, кадры.