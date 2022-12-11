В Херсоне местные жители задержали мужчину, который, вероятно, не знал об освобождении города и набросился на воинов ВСУ из-за поздравления "Слава Украине".

Об этом в Facebook написал военный эксперт, блоггер Андрей Шор.

По словам Андрея Шора, жители Херсона самостоятельно задержали местного, услышавшего приветствие "Слава Украине" и набросился на украинских защитников.

"Херсонец, видимо, не знал об освобождении города от оккупации. Поэтому стал угрожать военнослужащим поездкой в ​​воображаемую российскую комендатуру за "бандеровские лозунги", - написал Андрей Шор.

Херсон – это единственный областной центр, который с 24 февраля удалось захватить России. оккупанты даже успели там провести фейковый "референдум" и "присоединить" украинский Херсон к России.

11 ноября ВСУ освободили Херсон от оккупации. С этого времени Россия постоянно обстреливает город.

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