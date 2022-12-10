Уроженка Донецкой области, вероятно, причастна к коллаборационной деятельности, девушка направлялась в Киев.

В Киевской области пограничники обнаружили в мобильном телефоне гражданки Украины 1997 года рождения компрометирующие материалы пророссийского направления, множество номеров операторов России, переписку антиукраинского характера.

Об этом в Telegram-канале сообщает ГПСУ.

“Во время фильтрационных мероприятий пограничники установили, что брат женщины и ее близкий друг проходят службу в так называемой армии днр еще с 2015 и 2014 годов соответственно. Для дальнейшей проверки личность передали сотрудникам Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что СБУ начала обыски в 14 церквях УПЦ МЦ в Харьковской области.

Так, в субботу, 10 декабря СБУ продлила обыски в церквях УПЦ МП.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Речь идет о таких объектах Харьковской епархии:

Свято-Покровский мужской монастырь;

Свято-Благовещенский кафедральный собор;

Свято-Казанский храм;

Храм иконы «Согласие погибших»;

Свято-Успенский храм;

Свято-Петро-Павловский храм;

Свято-Николаевский храм;

Свято-Валентиновский храм;

Ольгинский храм;

Храм царицы Тамары;

Свято-Архангело-Михайловский храм;

Храм Георгия Победоносца;

Свято-Владимирский храм;

А также Свято-Вознесенский кафедральный собор Изюмской епархии УПЦ (МП).

Указано, что мероприятия проводятся совместно с Нацполицией, Нацгвардией, ГНСУ.

Напомним, послушник монастыря УПЦ МП не смог ответить на простой вопрос о россиянах, показательное видео.

Также сообщалось, СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП: что нашли во время обысков.

Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.