В Киевской области пограничники обнаружили в мобильном телефоне гражданки Украины 1997 года рождения компрометирующие материалы пророссийского направления, множество номеров операторов России, переписку антиукраинского характера.
Об этом в Telegram-канале сообщает ГПСУ.
“Во время фильтрационных мероприятий пограничники установили, что брат женщины и ее близкий друг проходят службу в так называемой армии днр еще с 2015 и 2014 годов соответственно. Для дальнейшей проверки личность передали сотрудникам Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении МВД.
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Ранее сообщалось, что СБУ начала обыски в 14 церквях УПЦ МЦ в Харьковской области.
Так, в субботу, 10 декабря СБУ продлила обыски в церквях УПЦ МП.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Речь идет о таких объектах Харьковской епархии:
Свято-Покровский мужской монастырь;
Свято-Благовещенский кафедральный собор;
Свято-Казанский храм;
Храм иконы «Согласие погибших»;
Свято-Успенский храм;
Свято-Петро-Павловский храм;
Свято-Николаевский храм;
Свято-Валентиновский храм;
Ольгинский храм;
Храм царицы Тамары;
Свято-Архангело-Михайловский храм;
Храм Георгия Победоносца;
Свято-Владимирский храм;
А также Свято-Вознесенский кафедральный собор Изюмской епархии УПЦ (МП).
Указано, что мероприятия проводятся совместно с Нацполицией, Нацгвардией, ГНСУ.
Напомним, послушник монастыря УПЦ МП не смог ответить на простой вопрос о россиянах, показательное видео.
Также сообщалось, СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП: что нашли во время обысков.
Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.