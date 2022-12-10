Об этом говорится на сайте государственных публичных закупок ProZorro.

Всего администрация приобрела 15 смартфонов на 265 ГБ памяти стоимостью почти 50 700 гривен каждый. В общей сложности сумма договора составила 760 480 гривен.

Напомним, что город в Покровском районе Донецкой области почти ежедневно оказывается под обстрелами врага.

К примеру, недавно российская армия накрыла Курахово реактивной артиллерией, погибли и ранены.

Разрушены объекты инфраструктуры и многоквартирный дом.

В сети разгорается скандал, в комментариях пользователи выражают недовольство:

Кроме того на сайте Прозорро появилось обращение к Госаудитслужбе с просьбой пересмотреть данный тендер по причине "завышенной стоимости закупки более чем на 30%, нерационального использования бюджетных средств в период военного положения".

Ранее сообщалось, что в Николаевской области мужчина вывозил оружие из районов ведения боевых действий, которое оставили военные рф.

Как сообщили в пресс-службе МВД, мужчина начал продавать трофеи на "черном рынке".

Злоумышленник подыскивал "клиентов" через знакомых, в том числе среди представителей криминалитета.

Украинские правоохранители провели оперативную закупку огнестрельного оружия и боеприпасов, во время которого был задержан мужчина.

Правонарушитель пытался продать гранатомет, огнемет и 20 гранат Ф-1 за 1800 долларов, которые правоохранители в дальнейшем изъяли.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Напомним, под Киевом задержали 25-летнюю коллаборантку из Донбасса, фото: что нашли в телефоне.

Также сообщалось, СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП: что нашли во время обысков.

Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.