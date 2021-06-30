Заслуженный артист России Михаил Боярский считает, что сборная Украины может дойти до финала чемпионата Европы — 2020

Такое мнение он высказал после победы украинской команды над Швецией в матче 1/8 финала турнира.

В комментарии изданию Спорт-Экспресс актер также отметил, что сборная России выглядит не лучшим образом на фоне Украины.

«Конечно, наша сборная на фоне украинской сборной выглядит бледно», - заявил Борский.

По словам знаменитого болельщика «Зенита», наша команда может дойти до финала турнира, ведь сейчас у них выросли крылья. При этом актер отметил, что выйти в четвертьфинал — это уже подвиг:

«Против англичан у украинцев есть шансы. Да, долго будет обсуждаться красная карточка... Но получилось, как получилось. Но еще раз, Украина — молодцы! Украинцы смогут дойти до финала, у них выросли крылья. Четвертьфинал — это уже подвиг. Они очень свирепые. Все может быть».

Стоит отметить, что Англии предстоит сыграть против Украины – сенсационного участника четвертьфинала. Команда Шевченко билась, боролась и поборола шведов. Пришлось, конечно, отбегать не 90, а 120 минут, несколько игроков получили травмы, но есть исторический результат. Победа 2:1 в дополнительное время.

Напомним, тренер Швеции огрызнулся на команду Шевченко, посыпав обвинениями.

Как сообщала Politeka, футболисты сборной Украины не сдержали эмоций после победы над шведами.

Также Politeka писала, что Яремчук и Степаненко устроили безумные танцы после победы над шведами.