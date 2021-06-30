Поразку потрібно приймати гідно, а не так...

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон прокоментував поразку після матчу з Україною

Збірна України з футболу вперше вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи, обігравши команду Швеції.

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон на прес-конференції не приховував своїх емоцій. Він був вкрай незадоволений поразкою та звинувачував нашу команду в симуляціях, повідомляє УАФ.

За його словами, для команди Швеції це дуже жорсткий результат. Футболісти і тренерський штаб розчаровані таким результатом:

«Нам дуже важко. Ми розчаровані. Моя команда діяла добре, і в другому таймі ми повинні були вирішувати долю поєдинку на свою користь. Ми повинні пережити це падіння разом».

Тренер також зазначив, що висловлював своє невдоволення Шевченку через нібито симуляції нашої збірної на полі:

«Я висловив йому своє невдоволення щодо того, що футболісти його команди дуже вже захопилися симуляціями. Але Шевченко зі мною не погодився».

Крім того, наставник не став оцінювати правильність видалення його підопічного на 109-й хвилині гри, заявивши, що впевнений в тому, що арбітр дуже кваліфікований. При цьому той натякнув, що Україна перемогла тільки через червону картку, яку показали його гравцеві:

«Сьогодні ми були найкращою командою на полі. У нас були штанга і перекладина, а програвати тільки через червону картку - це важко».

Нагадаємо, Україна вирвала путівку до чвертьфіналу Євро-2020.

Як повідомляла Politeka, футболісти збірної України не стримали емоцій після перемоги над шведами.

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