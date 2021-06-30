З'явилося відео з роздягальні збірної України після перемоги над Швецією на Євро-2020

Збірна України пробилася до чвертьфіналу Євро-2020, перемігши на першій стадії плей-офф команду Швеції. Після гри в роздягальні нашої команди панувала неймовірна атмосфера.

Відео з роздягальні збірної України опублікував у Instagram Віталій Миколенко.

На відеозаписі футболіст нашої збірної Роман Яремчук демонструє навички танцюриста, "засвітився" в кадрі під час танців і Євген Макаренко.

Футболісти не соромилися і видали божевільний перфоманс, хедлайнером якого виступав Яремчук. Забавні рухи футболістів вмить стали вірусними в мережі і навіть потрапили на популярні футбольні пабліки.

Також в Інтернеті з'явилося відео, на якому півзахисник Тарас Степаненко танцює в роздягальні. При цьому гравець одягнений в одні шорти.

У коментарях до відео користувачі Мережі вітали збірну України з перемогою в матчі зі Швецією і бажали удачі в грі з Англією. Багатьом сподобався кумедний танець наших футболістів, тому для них коментатори залишали хвалебні слова. Інші намагалися вигадати назву танцю.

"Хлопець на задньому плані-справжня зірка цього шоу!", "Ха-ха танець зомбі", " Чорнобильський танець", "Україні пощастило, але це футбол. Удачі вам, хлопці", "Головне не загордиться! Вперед, брати!", "Перетворився на зомбі після перемоги над Швецією".

Нагадаємо, Україна вирвала путівку до чвертьфіналу Євро-2020.

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