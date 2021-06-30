Збірна України з футболу вперше вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи, обігравши команду Швеції

Всі українці активно обговорюють історичну перемогу своєї збірної в мережі, заполонивши соціальні платформи-від Facebook до Instagram.

Футболісти збірної України також не стримували емоції після перемоги і прокоментували вихід в 1/4 фіналу чемпіонату Європи.



Так, голкіпер Шахтаря і збірної України Андрій П'ятов подякував справжнім фанів за підтримку в матчі плей-офф чемпіонату Європи і написав у своєму Instagram:

«Справжні вболівальники завжди з командою збірної України. Важливо перечитувати це речення до і після кожного матчу. Без винятку. Великий привіт професійним диванним критикам. P. S. Ось і бажання збулося».

У свою чергу, півзахисник збірної України і «Шахтаря» Тарас Степаненко подякував фанатам, які відвідали матч зі Швецією (2:1) в Шотландії:

«Наша діаспора сьогодні була тут. Всі люди – які прийшли, - величезне їм спасибі. Вони - просто молодці. Вони гнали нас вперед, підтримували, додавали нам сил. Просто круто, здорово, класна атмосфера – спасибі вболівальникам».

Тим часом півзахисник збірної України та англійської «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко в ефірі Футбол 1 також подякував уболівальникам, які підтримували команду:

«Ця перемога тільки для них, для всієї країни. Це історичне досягнення. Раджу всім радіти, тому що ми живемо один раз, і таких моментів може вже і не бути».

Крім того, він зізнався, що йому дуже складно було налаштуватися на цей матч, тому що перші три зустрічі – на українську збірну вилилося дуже багато критики. На його думку збірна змогла перемогти за рахунок характеру і бажання:

«Всі ми прекрасно розуміли, скільки критики на нас вилилося в перших трьох матчах. Сьогодні ми всі разом дивилися один одному в очі і виходили на гру як на війну. Розуміли, що потрібно добути результат, цей історичний результат. І ми це зробили».

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