Поражение нужно принимать достойно, а не так...

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал поражение после матча с Украиной

Сборная Украины по футболу впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы, обыграв команду Швеции.

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон на пресс-конференции не скрывал своих эмоций. Он был крайне недоволен поражением и обвинял украинскую команду в симуляциях, сообщает УАФ.

По его словам, для команды Швеции это очень жесткий результат. Футболисты и тренерский штаб разочарованы таким результатом:

«Нам очень тяжело. Мы разочарованы. Моя команда действовала хорошо, и во втором тайме мы должны были решать судьбу поединка в свою пользу. Мы должны пережить это падение вместе».

Тренер также отметил, что выражал свое недовольство Шевченко из-за якобы симуляций нашей сборной на поле:

«Я выразил ему свое недовольство относительно того, что футболисты его команды очень уж увлеклись симуляциями. Но Шевченко со мной не согласился».

Кроме того, наставник не стал оценивать правильность удаления его подопечного на 109-й минуте игры, заявив, что уверен в том, что арбитр очень квалифицированный. При этом тот намекнул, что Украина победила только из-за красной карточки, которую показали его игроку:

«Сегодня мы были лучшей командой на поле. У нас были штанга и перекладина, а проигрывать только из-за красной карточки - это тяжело».

Напомним, Украина вырвала путевку в четвертьфинал ЕВРО-2020.

Как сообщала Politeka, футболисты сборной Украины не сдержали эмоций после победы над шведами.

Также Politeka писала, что Яремчук и Степаненко устроили безумные танцы после победы над шведами.