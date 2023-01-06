Стало відомо, які документи потрібні для виїзду за кордон чоловікам, жінкам та машині, пише Бізнес.
Громадянам з обмеженими можливостями потрібно мати спеціальну довідку про поставлений діагноз, посвідчення, що підтверджує статус та закордонний паспорт.
Для тих, у кого є відстрочка від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, потрібно мати при собі документ про відстрочку від призову (бронювання) + документи на відрядження та закордонний паспорт.
Необхідно також (за наявності) мати довідку військової медичної комісії про непридатність та закордонний паспорт.
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Якщо є троє та більше дітей віком до 18 років, необхідно підготувати свідоцтва про народження дітей, медичні свідоцтва про народження за формою NO103/O, свідоцтво про шлюб та закордонний паспорт.
Батькам-одинакам необхідно брати свідоцтво про народження дитини, довідку про смерть матері або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав.
Якщо у дитини до 18 років інвалідність або це вже доросла дитина – потрібно показати свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю дитини; довідка, що підтверджує призначення соціальної допомоги та підтверджує факт того, що дитина з обмеженими можливостями. Також слід мати свідоцтво про одержання державної соціальної допомоги для дітей з обмеженими можливостями.
Студентам іноземних вузів потрібно мати при собі довідку про відстрочку, видану військкоматом, та закордонний паспорт.
Документи для виїзду за кордон жінкам:
- Закордонний паспорт.
- Паспорт, диплом про освіту.
Які документи потрібні для виїзду за кордон машиною
- правильно.
- Техпаспорт на машину.
- Українські номери на машині.
- Страхування.
- Тимчасовий реєстраційний талон на машину.
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