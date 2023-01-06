Особливо це стосується чоловіків, адже в Україні зараз воєнний стан.

Стало відомо, які документи потрібні для виїзду за кордон чоловікам, жінкам та машині, пише Бізнес.

Громадянам з обмеженими можливостями потрібно мати спеціальну довідку про поставлений діагноз, посвідчення, що підтверджує статус та закордонний паспорт.

Для тих, у кого є відстрочка від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, потрібно мати при собі документ про відстрочку від призову (бронювання) + документи на відрядження та закордонний паспорт.

Необхідно також (за наявності) мати довідку військової медичної комісії про непридатність та закордонний паспорт.

Якщо є троє та більше дітей віком до 18 років, необхідно підготувати свідоцтва про народження дітей, медичні свідоцтва про народження за формою NO103/O, свідоцтво про шлюб та закордонний паспорт.

Батькам-одинакам необхідно брати свідоцтво про народження дитини, довідку про смерть матері або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав.

Якщо у дитини до 18 років інвалідність або це вже доросла дитина – потрібно показати свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю дитини; довідка, що підтверджує призначення соціальної допомоги та підтверджує факт того, що дитина з обмеженими можливостями. Також слід мати свідоцтво про одержання державної соціальної допомоги для дітей з обмеженими можливостями.

Студентам іноземних вузів потрібно мати при собі довідку про відстрочку, видану військкоматом, та закордонний паспорт.

Документи для виїзду за кордон жінкам:

Закордонний паспорт.

Паспорт, диплом про освіту.

Які документи потрібні для виїзду за кордон машиною

правильно.

Техпаспорт на машину.

Українські номери на машині.

Страхування.

Тимчасовий реєстраційний талон на машину.

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