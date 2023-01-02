У Мережі з'явилися кадри, як у російській столиці в новорічну ніч веселилися під пісні українського артиста Андрія Данилка, який виступає в образі Вєрки Сердючки.

Користувачі соцмереж повідомляють, що під Сердючку веселилися не лише в центрі Москви, а й в інших російських містах, пише Politeka.net.

Наприклад, у Єкатеринбурзі.

«Танцювати в москві під Сердючку в той час, як по Києву летять російські ракети…», «Тому під Сердючку і танцюють, тому що вони проти війни», «Я не розумію як взагалі може залишатися бажання святкувати НГ. Моя подруга з Києва, писала мені «у нас знову вибухи» це прямо перед боєм курантів!»;

«Не вірю очам своїм! Так можна було?», «Мужик танцює в одязі Снігуроньки, боячись могилізації?», «Це їхній протест проти війни», «І що, ми повинні розчулитись до сліз?», «Це вони так святкують бомбардування Києва? Веселяться що переможуть Україну. Виродки»;

«Ти думаєш це вислів «підтримки»? Ви реально там шизу всі зловили? Людям просто весело і все» , - обговорюють користувачі Мережі.

Читательница сообщает, что в Екатеринбурге в парке Маяковского тоже звучала Верка Сердючка pic.twitter.com/9RNqLzGYDH — Dmitry Kolezev (@kolezev) January 1, 2023

Нагадаємо, в ніч на 1 січня російська армія запустила по Києву та іншим містам України іранські дрони-камікадзе "Шахед".

За даними Повітряних сил України, у новорічну ніч над країною ППО знищили 45 безпілотників: 13 збили до нового року, а 32 – вже у 2023 році.

У ніч проти 2 січня росія знову атакувала українську столицю. Стало відомо про сумні наслідки.

Загалом у небі над Україною в ніч на понеділок було збито 39 "шахедів", два "Орлани" та Х-59. Майже всі вони летіли до Києва.

Також Politeka.net писала, що путініста Олега Газманова у Дубаї налякали питанням про Україну.

Крім того, повідомлялося про вибухи в районі військового аеродрому у Воронежі, де базуються бомбардувальники.