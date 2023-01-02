Користувачі соцмереж повідомляють, що під Сердючку веселилися не лише в центрі Москви, а й в інших російських містах, пише Politeka.net.
Наприклад, у Єкатеринбурзі.
«Танцювати в москві під Сердючку в той час, як по Києву летять російські ракети…», «Тому під Сердючку і танцюють, тому що вони проти війни», «Я не розумію як взагалі може залишатися бажання святкувати НГ. Моя подруга з Києва, писала мені «у нас знову вибухи» це прямо перед боєм курантів!»;
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«Не вірю очам своїм! Так можна було?», «Мужик танцює в одязі Снігуроньки, боячись могилізації?», «Це їхній протест проти війни», «І що, ми повинні розчулитись до сліз?», «Це вони так святкують бомбардування Києва? Веселяться що переможуть Україну. Виродки»;
«Ти думаєш це вислів «підтримки»? Ви реально там шизу всі зловили? Людям просто весело і все» , - обговорюють користувачі Мережі.
Нагадаємо, в ніч на 1 січня російська армія запустила по Києву та іншим містам України іранські дрони-камікадзе "Шахед".
За даними Повітряних сил України, у новорічну ніч над країною ППО знищили 45 безпілотників: 13 збили до нового року, а 32 – вже у 2023 році.
У ніч проти 2 січня росія знову атакувала українську столицю. Стало відомо про сумні наслідки.
Загалом у небі над Україною в ніч на понеділок було збито 39 "шахедів", два "Орлани" та Х-59. Майже всі вони летіли до Києва.
Також Politeka.net писала, що путініста Олега Газманова у Дубаї налякали питанням про Україну.
Крім того, повідомлялося про вибухи в районі військового аеродрому у Воронежі, де базуються бомбардувальники.