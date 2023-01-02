В Сети появились кадры, как в российской столице в новогоднюю ночь веселились под песни украинского артиста Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки.

Пользователи соцсетей сообщают, что под Сердючку веселились не только в центре Москвы, но и в других российских городах, пишет Politeka.net

Например, в Екатеринбурге.

«Плясать в москве под Сердючку в то время, как по Киеву летят российские ракеты…», «Потому под Сердючку и пляшут, потому, что они против войны», «Я не понимаю как вообще может оставаться желание праздновать НГ. Моя подруга из Киева, писала мне «у нас опять взрывы» это прям перед боем курантов!»;

«Не верю глазам своим! Так можно было?», «Мужик танцует в одежде Снегурочки, боясь могилизации?», «Это их протест против войны», «И что, мы должны умилиться до слез?», «Это они так празднуют бомбардировки Киева? Веселятся что победят Украину. Уроды»;

«Ты думаешь это высказывание некой "поддержки"? Вы реально там шизу все поймали? Людям просто весело и всё», - обсуждают кадры пользователи Сети.

Читательница сообщает, что в Екатеринбурге в парке Маяковского тоже звучала Верка Сердючка pic.twitter.com/9RNqLzGYDH — Dmitry Kolezev (@kolezev) January 1, 2023

Напомним, в ночь на 1 января российская армия запустила по Киеву и другим городам Украины иранские дроны-камикадзе "Шахед".

По данным Воздушных сил Украины, в новогоднюю ночь над страной ПВО уничтожил 45 беспилотников: 13 сбили до наступления нового года, а 32 – уже в 2023 году.

В ночь на 2 января россия вновь атаковала украинскую столицу. Стало известно о печальных последствиях.

Всего в небе над Украиной в ночь на понедельник было сбито 39 "шахедов", два "Орлана" и Х-59. Почти все они летели на Киев.

Также Politeka.net писала, что путиниста Олега Газманова в Дубае напугали вопросом об Украине.

Кроме того, сообщалось о взрывах в районе военного аэродрома в Воронеже, где базируются бомбардировщики.