Стало известно, какие документы нужны для выезда за границу мужчинам, женщинам и машине, пишет Бизнес.

Гражданам с ограниченными возможностями нужно иметь специальную справку о поставленном диагнозе, удостоверении, подтверждающем статус и загранпаспорт.

украинцы, беженцы

Для тех, у кого есть отсрочка от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет, нужно иметь при себе документ об отсрочке от призыва (бронирования) + командировочные документы и загранпаспорт.

Необходимо также (при наличии) иметь справку военной медицинской комиссии о непригодности и загранпаспорте.

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Если есть трое и более детей младше 18 лет, необходимо подготовить свидетельства о рождении детей, медицинские свидетельства о рождении по форме NO103/O, свидетельство о браке и загранпаспорт.

Отцам-одиночкам необходимо брать свидетельство о рождении ребенка, справку о смерти матери или решение суда о лишении матери родительских прав.

Если у ребенка до 18 лет инвалидность или это уже взрослый ребенок – нужно показать свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации брака с матерью ребенка; справка, подтверждающая назначение социальной помощи и подтверждающая факт того, что ребенок с ограниченными возможностями. Также следует иметь свидетельство получения государственной социальной помощи для детей с ограниченными возможностями.

беженцы, переселенцы

Студентам иностранных вузов нужно иметь при себе справку об отсрочке, выданную военкоматом, и загранпаспорт.

Документы для выезда за границу женщинам:

  • Загранпаспорт.
  • Паспорт, диплом об образовании.

Какие документы нужны для выезда за границу машиной

  • Право.
  • Техпаспорт на машину.
  • Украинские номера на машине.
  • Страхование.
  • Временный регистрационный талон на машину.

Напомним, российские оккупанты меняют тактику обстрелов Украины.

Также сообщалось, что в "Укрэнерго" рассказали о последствиях новой атаки России.

Кроме того, Politeka.net писала, что в центре Москвы россияне устроили странный праздник под Сердючку.