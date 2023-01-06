Стало известно, какие документы нужны для выезда за границу мужчинам, женщинам и машине, пишет Бизнес.
Гражданам с ограниченными возможностями нужно иметь специальную справку о поставленном диагнозе, удостоверении, подтверждающем статус и загранпаспорт.
Для тех, у кого есть отсрочка от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет, нужно иметь при себе документ об отсрочке от призыва (бронирования) + командировочные документы и загранпаспорт.
Необходимо также (при наличии) иметь справку военной медицинской комиссии о непригодности и загранпаспорте.
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Если есть трое и более детей младше 18 лет, необходимо подготовить свидетельства о рождении детей, медицинские свидетельства о рождении по форме NO103/O, свидетельство о браке и загранпаспорт.
Отцам-одиночкам необходимо брать свидетельство о рождении ребенка, справку о смерти матери или решение суда о лишении матери родительских прав.
Если у ребенка до 18 лет инвалидность или это уже взрослый ребенок – нужно показать свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации брака с матерью ребенка; справка, подтверждающая назначение социальной помощи и подтверждающая факт того, что ребенок с ограниченными возможностями. Также следует иметь свидетельство получения государственной социальной помощи для детей с ограниченными возможностями.
Студентам иностранных вузов нужно иметь при себе справку об отсрочке, выданную военкоматом, и загранпаспорт.
Документы для выезда за границу женщинам:
- Загранпаспорт.
- Паспорт, диплом об образовании.
Какие документы нужны для выезда за границу машиной
- Право.
- Техпаспорт на машину.
- Украинские номера на машине.
- Страхование.
- Временный регистрационный талон на машину.
Напомним, российские оккупанты меняют тактику обстрелов Украины.
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