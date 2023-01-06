Особенно это касается мужчин, ведь в Украине сейчас военное положение.

Стало известно, какие документы нужны для выезда за границу мужчинам, женщинам и машине, пишет Бизнес.

Гражданам с ограниченными возможностями нужно иметь специальную справку о поставленном диагнозе, удостоверении, подтверждающем статус и загранпаспорт.

Для тех, у кого есть отсрочка от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет, нужно иметь при себе документ об отсрочке от призыва (бронирования) + командировочные документы и загранпаспорт.

Необходимо также (при наличии) иметь справку военной медицинской комиссии о непригодности и загранпаспорте.

Если есть трое и более детей младше 18 лет, необходимо подготовить свидетельства о рождении детей, медицинские свидетельства о рождении по форме NO103/O, свидетельство о браке и загранпаспорт.

Отцам-одиночкам необходимо брать свидетельство о рождении ребенка, справку о смерти матери или решение суда о лишении матери родительских прав.

Если у ребенка до 18 лет инвалидность или это уже взрослый ребенок – нужно показать свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации брака с матерью ребенка; справка, подтверждающая назначение социальной помощи и подтверждающая факт того, что ребенок с ограниченными возможностями. Также следует иметь свидетельство получения государственной социальной помощи для детей с ограниченными возможностями.

Студентам иностранных вузов нужно иметь при себе справку об отсрочке, выданную военкоматом, и загранпаспорт.

Документы для выезда за границу женщинам:

Загранпаспорт.

Паспорт, диплом об образовании.

Какие документы нужны для выезда за границу машиной

Право.

Техпаспорт на машину.

Украинские номера на машине.

Страхование.

Временный регистрационный талон на машину.

Напомним, российские оккупанты меняют тактику обстрелов Украины.

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