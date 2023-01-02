У ніч на друге січня росіяни знову атакували дронами енергетичну інфраструктуру.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в «Укренерго». Енергетики також розповіли про наслідки чергової атаки.

«На жаль, є пошкодження. Внаслідок нічної атаки також ускладнилась ситуація з електропостачанням у Києві та центральному регіоні, у зв’язку з чим застосовуються аварійні відключення», - заявили в «Укренерго».

Зазначається, що відновлювальні роботи тривають.

Також в «Укренерго» запевнили, що ситуація в енергосистемі повністю контрольована.

«Тепла погода сприяє зниженню споживання, як на свята так і будні дні, відповідно, зменшилася необхідність застосування обмежень у денні години доби», - йдеться у повідомленні.

Втім, як додали в «Укренерго», українська енергосистема зазнала вже 11 хвиль масованих ракетних та 14 безпілотних атак, які завдали значних пошкоджень генерації та магістральним мережам.

«Диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на вечірній час з метою попередження додаткових аварій», - повідомили енергетики.

Тим часом в ДСНС опублікували фото з місця нової атаки, внаслідок якої постраждали багатоповерхівки в Києві.

За їхніми словами, внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину, в 9-поверховому житловому будинку було пошкоджено балкони та шибки на 3,4,6 поверхах.

«В одній із квартир на 8-му поверсі знаходився 19-річний хлопець із порізом стопи, якому бійці допомогли дістатися карети швидкої медичної допомоги. Медики госпіталізували потерпілого», - розповіли в ДСНС.

За інформацією сил ППО, вночі 40 дронів йшли на Київ. 15 знищили над сусідніми областями, 3 - на Київщині і 22 дрони - над столицею.

Також стало відомо, що вранці 2 січня помер один із постраждалих від російської атаки на столицю 31 грудня.

46-ти річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані.

Нагадаємо, минулої ночі Україна пережила нову атаку.

Також повідомлялось, що поки в Україну летіли ракети Таїсія Повалій розважала росіян.

Крім того, Politeka.net писала, що після вибухів на аеродромі в Воронежі у росіян почалася паніка.