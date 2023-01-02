В ночь на второе января россияне снова атаковали дронами энергетическую инфраструктуру.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в "Укрэнерго" . Энергетики также рассказали о последствиях очередной атаки.

«К сожалению, есть повреждения. В результате ночной атаки также усложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве и центральном регионе, в связи с чем применяются аварийные отключения», - заявили в «Укрэнерго».

Отмечается, что восстановительные работы продолжаются.

Также в "Укрэнерго" заверили, что ситуация в энергосистеме полностью контролируется.

«Теплая погода способствует снижению потребления, как на праздники, так и в будние дни, соответственно, уменьшилась необходимость применения ограничений в дневные часы суток», - говорится в сообщении.

Впрочем, как добавили в «Укрэнерго», украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, нанесших значительные повреждения генерации и магистральным сетям.

«Диспетчерский центр Укрэнерго довел лимиты потребления в области на вечернее время с целью предупреждения дополнительных аварий», - сообщили энергетики.

Тем временем в ГСЧС опубликовали фото с места новой атаки, в результате которой пострадали многоэтажки в Киеве.

По их словам, в результате падения обломков ракеты на проезжую часть, в 9-этажном жилом доме были повреждены балконы и оконные стекла на 3,4,6 этажах.

«В одной из квартир на 8 этаже находился 19-летний парень с порезом стопы, которому бойцы помогли добраться до кареты скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали потерпевшего», - рассказали в ГСЧС.

По информации сил ПВО, ночью 40 дронов шли на Киев. 15 уничтожили над соседними областями, 3 – на Киевщине и 22 дрона – над столицей.

Также стало известно, что утром 2 января скончался один из пострадавших от российской атаки на столицу 31 декабря.

46-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, минувшей ночью Украина пережила новую атаку.

Также сообщалось, что пока в Украину летели ракеты Таисия Повалий развлекала россиян.

Кроме того, Politeka.net писала, что после взрывов на аэродроме в Воронеже у россиян началась паника.