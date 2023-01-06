За новими правилами військового обліку військовозобов'язаних, призовників та резервістів, закордонні дипвідомства тепер мають інформувати українців за кордоном про початок нового призову.

В Україні, як відомо, затвердили новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Пункт 52 цього порядку набув найбільшого розголосу. Про це пише у матеріалах РБК-Україна.

Згідно із документом, на реєстрацію свого місця перебування за кордоном українці стають лише добровільно. Дипломатичні установи, які зареєстрували таку інформацію про себе, інформуватимуть про початок чергового призову громадян.

Фактично консульський облік дозволяє державі контролювати своїх громадян, які мешкають за кордоном.

Дипустанови вестиме військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів та передаватиме дані про них до українських профільних органів.

Також це не означає, що організації мають право вручати повістки чи насильно депортувати українців із іноземних держав. Депортація знаходиться поза їхньою компетенцією і може відбуватися лише за рішенням суду іноземної держави.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив постанову про новий порядок військового обліку в Україні.

Вказано, що громадяни України ставатимуть на військовий облік:

призовники від 16 років (на рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;

військовозобов'язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування в запасі;

жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений міноборонами.

Також повідомлялося, що Залужний висловився щодо нової великої хвилі мобілізації в Україні.

Крім того, Politeka.net писала, що названо можливі терміни нової атаки дронами та ракетами, щоб залишити українців без світла.