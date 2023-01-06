По новым правилам военного учета военнообязанных, призывников и резервистов, зарубежные дипведомства теперь должны информировать украинцев за границей о начале нового призыва.

В Украине, как известно, утвердили новый Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Пункт 52 этого порядка получил наибольшую огласку. Об этом пишет в материалах РБК-Украина.

Согласно документу, на регистрацию своего места пребывания за границей украинцы становятся только добровольно. Зарегистрировавших такую информацию о себе дипломатические учреждения будут информировать о начале очередного призыва граждан.

Фактически консульский учет позволяет государству контролировать своих граждан, проживающих за границей.

Дипучреждения будут вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов и передавать данные о них в украинские профильные органы.

Также это не значит, что организации имеют право вручать повестки или насильственно депортировать украинцев из иностранных государств. Депортация находится вне их компетенции и может происходить только по решению суда иностранного государства.

Напомним, кабинет Министров принял постановление о новом порядке военного учета в Украине.

Указано, что граждане Украины будут становиться на военный учет:

призывники от 16 лет (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет;

военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;

женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, а также по собственному желанию женщины, имеющие специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, перечень которых утвержден минобороны.

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