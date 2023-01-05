Так, наприкінці травня мешканець Сєвєродонецька через бойові дії виїхав до Черкаської області, де мешкав у санаторії «Мошногір'я».

Черкаський районний суд Черкаської області визнав громадянина винним у виправданні російської збройної агресії. Про це стало відомо з офіційного вироку, представленого на сайті єдиного державного реєстру.

Так, наприкінці травня мешканець Сєвєродонецька через бойові дії виїхав до Черкаської області, де мешкав у санаторії «Мошногір'я». Там він познайомився із чоловіком, у розмові з яким звинувачував у війні Україну. Правоохоронці вчинили негласні слідчі дії та записали ці розмови.

У ході розмов було встановлено, що чоловік прямо запевняв: саме українські військові нібито обстрілювали Сівердонецька.

«Я через ці п*****с втратив все Володя, все! Це смердючки! Це вони провокували війну багато років! Це вони до неї йшли! Крок за кроком. До неї йшли! Вони не хотіли світу ні**я б***дь! Тому розмова про те, що вона напала (рф), ну це розумієш .. Вона не могла не напасти, тому що вони б продовжували б так виїб **. Вони робили все для цього! А як не напасти в такій ситуації? - виправдовувався чоловік.

Згодом він запевняв, що у нього всі забрали саме українці, які нібито обстрілювали Сєвєродонецьк з боку Лисичанська, який вже був окупований російськими злочинцями.

У судовому засіданні обвинувачений усе визнав повністю і запевняв, що кається. Його громадянська дружина і дитина перебувають у Росії. У черкаському санаторії він познайомився з чоловіком, який нібито зголосився відвезти його до лінії розмежування, але попередив йому треба буде говорити речі, які йому тепер інкримінуються.

Обвинувачений переконував суд, що справді так не думає, а говорив усе це, щоб повернутися до своєї сім'ї і таким чином обмовив себе.

Проте суд критично розцінює свідчення обвинуваченого у тому, що він так висловлювався за вказівками свого знайомого. Тепер чоловік проведе п'ять років ув'язнення.

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