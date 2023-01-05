Так, в конце мая житель Северодонецка из-за боевых действий выехал в Черкасскую область, где жил в санатории «Мошногорье».

Черкасский районный суд Черкасской области признал гражданина виновным в оправдании российской вооруженной агрессии. Об этом стало известно из официального приговора, который был представлен на сайте единого государственного реестра.

Так, в конце мая житель Северодонецка из-за боевых действий выехал в Черкасскую область, где жил в санатории «Мошногорье». Там он познакомился с мужчиной, в разговоре с которым обвинял в войне Украину. Правоохранители произвели негласные следственные действия и записали эти разговоры.

В ходе разговоров было установлено, что мужчина напрямую уверял: именно украинские военные якобы обстреливали Сивердонецк.

«Я из-за этих п*****сов потерял все Володя, все! Это вонючки! Это они провоцировали войну много лет б***дь! Это они к ней шли! Шаг за шагом. К ней шли! Они не хотели мира ни**я б***дь! Поэтому разговор о том что она напала (рф), ну это понимаешь.. Она не могла не напасть, потому что они би продолжали би так би выеб**аться. Они делали все для этого! А как не напасть в такой ситуации?» - оправдывался мужчина.

После он уверял, что у него все забрали именно украинцы, которые якобы обстреливали Северодонецк со стороны Лисичанска, который уже был оккупирован российскими преступниками.

В судебном заседании обвиняемый все признал полностью и уверял, что раскаивается. Его гражданская жена и ребенок находятся в рф. В черкасском санатории он познакомился с мужчиной, который будто бы вызвался отвезти его к линии разграничения, но предупредил ему нужно будет говорить те вещи, которые ему теперь инкриминируются.

Обвиняемый убеждал суд, что действительно так не думает, а говорил все это, чтобы вернуться к своей семье и себя таким образом оговорил.

Однако суд критически расценивает показания обвиняемого о том, что он так высказывался по указаниям своего знакомого. Теперь мужчина проведет пять лет в заключении.

Напомним, российские оккупанты меняют тактику обстрелов Украины.

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