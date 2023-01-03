У вівторок, 3 січня 2023 року, в Україні було зафіксовано землетрус.

Про це повідомляє в Facebook Головний центр спеціального контролю.

У Хустському районі Закарпатської області о 15:28 експерти зафіксували землетрус магнітудою 3,8 за шкалою Ріхтера. Епіцентр поштовхів був у районі міста Іршава, на глибині 6 км.

"За класифікацією землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом - небагатьма. Люди прокидаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний", — пояснили в Головному центрі спеціального контролю.

Експерти також додали, що раніше з території Закарпатської області найбільш потужні землетруси було зареєстровано 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року з магнітудами 3,0 та 3,1 відповідно.

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