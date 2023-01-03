Про це повідомляє в Facebook Головний центр спеціального контролю.
У Хустському районі Закарпатської області о 15:28 експерти зафіксували землетрус магнітудою 3,8 за шкалою Ріхтера. Епіцентр поштовхів був у районі міста Іршава, на глибині 6 км.
"За класифікацією землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом - небагатьма. Люди прокидаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний", — пояснили в Головному центрі спеціального контролю.
Експерти також додали, що раніше з території Закарпатської області найбільш потужні землетруси було зареєстровано 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року з магнітудами 3,0 та 3,1 відповідно.
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Додамо, кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського підвели погодні підсумки 2022 року у столиці. За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньорічна температура у Києві становила +9,7°С, що на 0,7°С вище кліматичної норми. Минулий рік посів сьому сходинку у рейтингу найтепліших з 1881 року.
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