Світло в домівках українців не вимикатимуть, але лише до деякого часу.

Про це, як пише Politeka.net, попередили в «Укренерго».

Так, станом на 11:00 3 січня завдяки теплій погоді споживання знижене, а електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження.

Крім цього, розповідають енергетики, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями.

«Тому обмеження споживання до 14:00 не застосовуються», - йдеться у повідомленні.

Водночас енергетики прогнозують, що у вечірні години споживання поступово зростатиме.

«Диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі», - попередили в Укренерго, коли світло може зникнути.

Також повідомляється про нові удари ворога по енергооб'єктах на сході та півдні країни.

На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах, ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових, - повідомили енргетики про наслідки нових атак.

Українців закликають розумно споживати елекроенергію і користуватись енергоємними приладами почергово.

Також нагадаємо, що після 1 січня можна обміняти старі лампочки на світлодіодні - як і де.

Також повідомлялось, як повернути гроші з банкомату чи терміналу, якщо раптово зникло світло: в ПриватБанку дали інструкцію.

Крім того, Politeka.net писала, кому доведеться сплатити податок за користування генератором.