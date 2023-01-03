Про це, як пише Politeka.net, попередили в «Укренерго».
Так, станом на 11:00 3 січня завдяки теплій погоді споживання знижене, а електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження.
Крім цього, розповідають енергетики, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями.
«Тому обмеження споживання до 14:00 не застосовуються», - йдеться у повідомленні.
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Водночас енергетики прогнозують, що у вечірні години споживання поступово зростатиме.
«Диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі», - попередили в Укренерго, коли світло може зникнути.
Також повідомляється про нові удари ворога по енергооб'єктах на сході та півдні країни.
На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах, ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових, - повідомили енргетики про наслідки нових атак.
Українців закликають розумно споживати елекроенергію і користуватись енергоємними приладами почергово.
Також нагадаємо, що після 1 січня можна обміняти старі лампочки на світлодіодні - як і де.
Також повідомлялось, як повернути гроші з банкомату чи терміналу, якщо раптово зникло світло: в ПриватБанку дали інструкцію.
Крім того, Politeka.net писала, кому доведеться сплатити податок за користування генератором.