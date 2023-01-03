Свет в домах украинцев не будут выключать, но только до некоторого времени.

Об этом, как пишет Politeka.net, предупредили в "Укрэнерго" .

Так, на 11:00 3 января благодаря теплой погоде потребление снижено, а электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки.

Кроме этого, рассказывают энергетики, из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышено производство электроэнергии солнечными электростанциями.

"Поэтому ограничения потребления до 14:00 не применяются", - говорится в сообщении.

В то же время энергетики прогнозируют, что в вечерние часы потребление будет постепенно расти.

«Диспетчерский центр Укрэнерго доказал лимиты потребления в области на вторую половину суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме», - предупредили в Укрэнерго, когда свет может исчезнуть.

Также сообщается о новых ударах врага по энергообъектам на востоке и юге страны.

К сожалению, есть повреждения в распределительных сетях, ремонтные работы и восстановление питания будут произведены сразу после получения соответствующих разрешений военных, сообщили энергетики о последствиях новых атак.

Украинцев призывают разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

Также напомним, что после 1 января можно обменять старые лампочки на светодиодные – как и где.

Также сообщалось, как вернуть деньги из банкомата или терминала, если внезапно пропал свет: в ПриватБанке дали инструкцию.

Кроме того, Politeka.net писала, кому придется уплатить налог за использование генератора.