Об этом, как пишет Politeka.net, предупредили в "Укрэнерго" .
Так, на 11:00 3 января благодаря теплой погоде потребление снижено, а электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки.
Кроме этого, рассказывают энергетики, из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышено производство электроэнергии солнечными электростанциями.
"Поэтому ограничения потребления до 14:00 не применяются", - говорится в сообщении.
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В то же время энергетики прогнозируют, что в вечерние часы потребление будет постепенно расти.
«Диспетчерский центр Укрэнерго доказал лимиты потребления в области на вторую половину суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме», - предупредили в Укрэнерго, когда свет может исчезнуть.
Также сообщается о новых ударах врага по энергообъектам на востоке и юге страны.
К сожалению, есть повреждения в распределительных сетях, ремонтные работы и восстановление питания будут произведены сразу после получения соответствующих разрешений военных, сообщили энергетики о последствиях новых атак.
Украинцев призывают разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно.
Также напомним, что после 1 января можно обменять старые лампочки на светодиодные – как и где.
Также сообщалось, как вернуть деньги из банкомата или терминала, если внезапно пропал свет: в ПриватБанке дали инструкцию.
Кроме того, Politeka.net писала, кому придется уплатить налог за использование генератора.