Воно, як повідомляє Politeka.net з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, стало одним із наймасовіших.

Так, за тиждень проголосувало понад 1,5 млн. українців.

Отже, найбільше українців підтримали дату 25 грудня.

За це українці віддали 903 265 голосів.

У коментарях до допису українці поцікавились у Федорова наслідками цього опитування, а також висловили здивування щодо людей, які проголосували за дві дати:

«Давайте ще здихаємось 8 березня, 1, 9 травня?».

«А якійсь наслідки цих голосувань будуть ? Ось недавно голосували про пістолети - майже 60% громадян підтримало дозволити використання та носіння пістолетів, і який результат від голосування ?».

«903 тис це не 37 млн».

«В Україні налічується 4-5 млн. осіб, що відносять себе до католиків. Тобто, вони навіть не усі проголосували. Яка цінність такого опитування?».

«Це і є пряма демократія !А наш народ найвища влада».

«Найбільше дивують люди, що проголосували за дві дати, адже це - як день народження свій два рази святкувати та, відповідно, мати в паспорті. Схоже, ці люди взагалі не розуміють, що таке Різдво, їм треба просто зайву дату в календарі, щоб добре бухнути».

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