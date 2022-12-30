Он, как сообщает Politeka.net со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова, стал одним из самых массовых.

Так, за неделю проголосовало более 1,5 млн украинцев.

Итак, больше всего украинцев поддержали дату 25 декабря.

За это украинцы отдали 903,265 голосов.

В комментариях к сообщению украинцы поинтересовались у Федорова последствиями этого опроса, а также удивились людям, которые проголосовали за две даты:

«Давайте еще избавимся 8 марта, 1, 9 мая?».

«А какие последствия этих голосований будут? Вот недавно голосовали о пистолетах - почти 60% граждан поддержало разрешить использование и ношение пистолетов, и каков результат от голосования?».

«903 тыс. это не 37 млн».

«В Украине насчитывается 4-5 млн. человек, относящих себя к католикам. То есть они даже не все проголосовали. Какова ценность такого опроса?».

«Это и есть прямая демократия! А наш народ самая высокая власть».

«Больше всего удивляют проголосовавшие за две даты люди, ведь это - как день рождения свой два раза праздновать и, соответственно, иметь в паспорте. Похоже, эти люди вообще не понимают, что такое Рождество, им нужно просто лишнюю дату в календаре, чтобы хорошо бухнуть».

Напомним, мэр украинского города пожаловался в СБУ на Деда Мороза, пришедшего в школу.

Также Politeka сообщала, сколько украинцев сейчас за границей и хотят ли они возвращаться.

Кроме того, Politeka.net писала, что НБУ вводит в обращение новые 500 гривен.